Облегчаются поездки на освобожденные территории Азербайджана (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В продолжение политики Великого возвращения облегчаются поездки для граждан Азербайджана и иностранных туристов на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает в субботу Trend, в совместном заявлении министерства цифрового развития и транспорта и Государственного агентства по туризму отмечается, что если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только организованными по определенным направлениям автобусными рейсами и групповыми туристическими поездками, то с 27 декабря 2023 года они также смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях.

Для этого нужно получить разрешение на поездку (начиная с 25 декабря) посредством портала "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az). Поездка в Шушу будет возможна по дороге Победы, через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан - через Тертерский и Геранбойский (село Тапгарагоюнлу) районы.

При выдаче гражданам разрешений на поездки в направлении города Шуша и поселка Суговушан будет применяться ряд правил. Подробную информацию об этом можно получить на портале "Yolumuz Qarabağa".

Под личными легковыми автомобилями понимаются транспортные средства, имеющие государственный автомобильный регистрационный знак Азербайджанской Республики, соответствующие категории B, с количеством мест не более девяти (включая место водителя). Срок действия разрешений - два дня для города Шуша и один - для поселка Суговушан. В целях упорядочения поездок и обеспечения безопасности пассажиров первоначально в течение дня в Шушу будет разрешен въезд 80, а в Суговушан - 60 легковых автомобилей.

Водители легковых автомобилей должны ознакомиться с правилами поездки на портале "Yolumuz Qarabağa", информацией о минной безопасности, а также проинформировать об этом лиц, которые путешествуют с ними, не выходить за пределы траектории маршрута после въезда на освобожденные от оккупации территории и прохождения соответствующего осмотра в целях соблюдения минной безопасности, быть внимательными на перекрестках, управлять транспортным средством безостановочно до конечной точки маршрута. Перед поездкой граждане могут связаться с гостиницами, размещенными на портале, и забронировать номер.

Отметим, что групповые туристические туры в направлении Баку-Шуша, а также автобусные рейсы, организованные через портал "Yolumuz Qarabağa", будут осуществляться в прежнем порядке. В туристических турах отныне создаются условия для участия иностранных граждан. Для участия в турах местные и иностранные туристы могут обратиться в любую туристическую компанию. Групповые поездки в направлении Суговушана будут организованы туристическими компаниями, которые классифицируются как туроператоры и туроператоры-турагенты в Государственном реестре туризма (data.tourism.gov.az).

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