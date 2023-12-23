6 часов счастья после 30-летней тоски - эксклюзивный репортаж из Ханкенди

ХАНКЕНДИ /Trend/ - Ханкенди был очищен от сепаратистов в ходе проведенных азербайджанской армией три месяца назад - 19-20 сентября - локальных антитеррористических мероприятий. Мы знали, что отправиться туда можно после того, как в городе примут определенные меры безопасности. Было приятно узнать, что безопасность в Ханкенди была восстановлена за очень короткое время.

Появилась информация, что на стадионе Ханкенди состоится матч 1/8 финала Кубка Азербайджана по футболу между агдамским "Карабахом" и бакинским MOİK (Центральный спортивный клуб армии). Игра была назначена на 21 декабря. Нам сообщили, что автобусы в Ханкенди отправятся от станции метро "Кёроглу" в Баку в 3 часа той же ночью. У автобусов собрались сотни людей, после проверки документов отправляемся в путь.

Проехав через несколько районов, приезжаем в освобожденный от оккупации Агдамский район.

В Агдаме армяне разрушили все, что только могли.

Чем больше смотришь, тем больше сжимается сердце. Единственное, что успокаивает, что Агдам уже возвращен, и восстановительно-строительные работы идут быстрыми темпами.

Вскоре мы добираемся до поселка Аскеран. Крепость Аскеран видна издалека.

Не зря ее называют "Великой Китайской стеной" Карабаха.

После локальных антитеррористических мероприятий, проведенных азербайджанской армией в Карабахе, эта крепость была освобождена от сепаратистов.

Проехав Аскеран, добираемся до Ходжалы, места, которое вызывает самые тяжелые чувства. Армяне совершили здесь геноцид азербайджанского гражданского населения.

Но видеть освобожденный Ходжалы как бальзам на душу.

До Ханкенди осталось совсем мало. Автобус сбавляет скорость и въезжает в Ханкенди, о возвращении в который мы мечтали долгие годы.

Автобус останавливается возле стадиона Ханкенди. Мы выходим и любуемся городом. И день такой солнечный, хотя до этого несколько дней было морозно. Часы показывают 11:30.

В 14:00 прозвучит стартовый свисток первого за 30 лет футбольного матча на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Городской стадион Ханкенди полностью готов к матчу. После определенной проверки мы входим на стадион и занимаем свои места. Все испытывают радость и гордость.

После символического касания Президентом Ильхамом Алиевым мяча начинается матч между «Карабахом» и MOİK.

Отовсюду на стадионе звучат возгласы - "Карабах!".

Начинается исторический матч.

Игра проходит интересно.

Напряженная встреча завершается победой команды "Карабах" со счетом 1:0. Гол, забитый футболистом "Карабаха" Нариманом Ахундзаде на 5-й минуте дополнительного времени, решает исход матча.

Встреча заканчивается. Примерно в 17:30 мы покидаем Ханкенди. Но навсегда останутся незабываемые впечатления. Душа каждого из нас остается в этом городе, с которым мы так долго ждали воссоединения.

До встречи, Ханкенди!