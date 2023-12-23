Юные гимнастки из Абшерона и Агдаша участвуют в учебно-тренировочных сборах в Национальной арене гимнастики в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку проходят учебно-тренировочные сборы юных спортсменок, воспитанниц секций по художественной гимнастике при Агдашском и Абшеронском Олимпийских спортивных комплексах, сообщает в субботу Trend.

Тренер по художественной гимнастике в Агдашском и Абшеронском Олимпийских спортивных комплексах Айгюль Бабашева отметила, что в учебно-тренировочных сборах принимают участие 19 юных спортсменок.

"На сборах мы работаем над общей и специальной физической подготовкой, знакомимся с различными программами. Задача участия в учебно-тренировочных сборах - плановая подготовка к предстоящим местным соревнованиям и международным турнирам. Сборы оказывают продуктивное воздействие не только на спортивную подготовку гимнасток, но и на деятельность тренеров. Выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана за возможность провести здесь тренировки и создание для нас прекрасных условий", - сказала Бабашева.

Тренер также подчеркнула, что воспитанницы Агдашского и Абшеронского Олимпийских спортивных комплексов во второй раз участвуют в учебно-тренировочных сборах в Национальной арене гимнастики.

Отметим, что в рамках развития гимнастики в регионах спортсмены из разных уголков страны регулярно участвуют в учебно-тренировочных сборах в Баку.

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