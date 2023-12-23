Поступило много обращений от желающих проголосовать в Шуше, Ханкенди - Мазахир Панахов

БАКУ /Trend/ - Пришло много писем от желающих проголосовать в Шуше, Ханкенди.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, в связи с этим к нему обратились избиратели - бывшие вынужденные переселенцы.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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