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Поступило много обращений от желающих проголосовать в Шуше, Ханкенди - Мазахир Панахов

Общество Материалы 23 декабря 2023 17:09 (UTC +04:00)
Поступило много обращений от желающих проголосовать в Шуше, Ханкенди - Мазахир Панахов

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Пришло много писем от желающих проголосовать в Шуше, Ханкенди.

Как сообщает Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, в связи с этим к нему обратились избиратели - бывшие вынужденные переселенцы.

Отметим, что 7 декабря Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объявлении внеочередных президентских выборов в Азербайджане. Согласно распоряжению, 7 февраля пройдут внеочередные президентские выборы.

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