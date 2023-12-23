Иностранные туристы также смогут посетить Карабах (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Групповые туристические туры в направлении Баку-Шуша, а также автобусные рейсы, организованные посредством портала "Yolumuz Qarabağa", будут осуществляться в прежнем порядке.

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в совместной информации министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана и Государственного агентства по туризму.

Было отмечено, что отныне создаются условия для участия иностранных граждан в туристических турах в указанном направлении. Для этого можно обратиться в любую туристическую компанию.

Групповые поездки в направлении Суговушана будут организованы туристическими компаниями, которые классифицируются как туроператоры и туроператоры-турагенты в Государственном реестре туризма (data.tourism.gov.az) .

Отметим, что если до сих пор граждане посещали освобожденные от оккупации территории только посредством организованных по определенным направлениям автобусных рейсов и групповых туров, то с 27 декабря 2023 года они также смогут посещать город Шуша и поселок Суговушан на личных легковых автомобилях. Для этого нужно получить разрешение на поездку (начиная с 25 декабря) посредством портала "Yolumuz Qarabağa" (www.yolumuzqarabaga.az). Поездка в Шушу будет возможна по дороге Победы, через пропускной пункт Алханлы Физулинского района, а в поселок Суговушан - через Тертерский и Геранбойский (село Тапгарагоюнлу) районы.

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