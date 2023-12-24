Заслуженному журналисту Флоре Халиловой вручен орден «Шохрат»

БАКУ /Trend/ - 23 декабря в Общине Западного Азербайджана был вручен орден «Шохрат» персональному пенсионеру Президента Азербайджанской Республики, члену Правления Общины Западного Азербайджана, заслуженному журналисту Флоре Фатула гызы Халиловой.

Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 7 сентября 2023 год Флора Халилова была удостоена этой высокой награды за многолетнюю плодотворную деятельность в общественной жизни Азербайджанской Республики.

Как передает Trend, заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев поздравил Флору Халилову в связи с 70-летним юбилеем и награждением орденом.

Флора Халилова выразила признательность Президенту Ильхаму Алиеву за проявленное внимание и высокую оценку ее труда.

Затем заведующий отделом Администрации Президента вручил Флоре Халиловой орден «Шохрат» и удостоверение, была сделана фотография на память.