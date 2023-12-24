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МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром

Общество Материалы 24 декабря 2023 13:19 (UTC +04:00)
МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - МЧС Азербайджана предупредило население в связи с сильным ветром.

Как сообщили Trend в министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), на территории страны дует сильный ветер. Прогнозируется, что такая погода сохранится до 25 декабря.

"При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, а также высокими деревьями. Учитывая трудности, возникающие при тушении пожаров, вызванных сильным ветром, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности", - отметили в ведомстве.

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