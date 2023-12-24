В Баку выпадет мокрый снег

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане объявлен прогноз погоды на завтра.

Как сообщили Trend в Национальной гидрометеорологической службе, 25 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно.

Ночью и утром местами пройдут дожди, на севере Абшеронского полуострова на непродолжительное время дождь может перейти в мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер днем ​​сменится умеренным юго-западным.

Температура воздуха составит ночью 4-6° тепла, днем ​​7-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 756 мм рт.ст. до 763 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные дожди, в горных и предгорных районах снег. Местами осадки будут интенсивными. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых регионах временами будет туман. В отдельных районах западный ветер ночью и утром усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем ​​0-5° мороза.