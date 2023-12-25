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Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)

Общество Материалы 25 декабря 2023 17:11 (UTC +04:00)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)

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БАКУ/Trend/ - Объявлены имена победителей конкурса "Хакатон", организованного компанией PAŞA Sığorta в Бакинской высшей школе нефти SOCAR.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и председатель Правления совета директоров компании PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова поблагодарили участников конкурса, поздравили победителей и пожелали им успехов.

Затем были объявлены имена команд-победителей. Обладателем 1-го места стала команда Karma, в состав которой вошли студенты специальности «Информационная безопасность» Бакинской высшей школы нефти Исмаил Мамедзаде, Али Магеррамли и Надир Искяндаров. Команда выиграла денежный приз в размере 4000 манатов.

Второе место досталось команде Phaster, а третье место – команде Eclipse.

В конкурсе "Хакатон", проходившем в Бакинской высшей школе нефти 18–19 ноября, соревновались студенческие команды из разных вузов. Всего на конкурс подали заявки около 70 команд, приглашения получили 33 команды, а в итоге соревновались 22 команды.

Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)
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