Студенты Бакинской высшей школы нефти заняли первое место на Хакатоне PAŞA Sığorta (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Объявлены имена победителей конкурса "Хакатон", организованного компанией PAŞA Sığorta в Бакинской высшей школе нефти SOCAR.

Ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов и председатель Правления совета директоров компании PAŞA Sığorta Ульвия Джаббарова поблагодарили участников конкурса, поздравили победителей и пожелали им успехов.

Затем были объявлены имена команд-победителей. Обладателем 1-го места стала команда Karma, в состав которой вошли студенты специальности «Информационная безопасность» Бакинской высшей школы нефти Исмаил Мамедзаде, Али Магеррамли и Надир Искяндаров. Команда выиграла денежный приз в размере 4000 манатов.

Второе место досталось команде Phaster, а третье место – команде Eclipse.

В конкурсе "Хакатон", проходившем в Бакинской высшей школе нефти 18–19 ноября, соревновались студенческие команды из разных вузов. Всего на конкурс подали заявки около 70 команд, приглашения получили 33 команды, а в итоге соревновались 22 команды.