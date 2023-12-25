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Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане (ФОТО)

Общество Материалы 25 декабря 2023 22:05 (UTC +04:00)
Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане (ФОТО)

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В связи с наступающим Новым годом и 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира телевизионный канал "Euronews Bulgaria" представил обширный репортаж, посвященный Азербайджану.

Как сообщает в понедельник Trend, в подготовленном сюжете в ходе интервью с послом Азербайджанской Республики в Республике Болгария Гусейном Гусейновым он рассказал о текущих азербайджано-болгарских отношениях, широком потенциале и перспективах двусторонних отношений стран, богатой культуре нашего народа, традициях мультикультурализма, а также о региональной безопасности и процессе нормализации армяно-азербайджанских отношений.

Было подчеркнуто, что азербайджано-болгарские отношения строятся на дружбе и стратегическом партнерстве, динамично развиваются и охватывают различные направления сотрудничества. Также была отмечена поддержка Азербайджаном Болгарии в тяжелые для страны дни и подчеркнуто, что Азербайджан и сегодня поддерживает усилия Болгарии по ее превращению в газовый и транспортный узел в регионе, доведено до внимания, что проект "Кольцо солидарности", подписанный в апреле этого года в городе София при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева, создаст широкие возможности для превращения Болгарии в транзитную страну по транспортировке азербайджанского газа. В то же время были отмечены широкие возможности для развития связей в сферах транспорта, промышленности, информационных и коммуникационных технологий, туризма и сельского хозяйства.

Отвечая на вопросы корреспондента о региональной ситуации, посол довел до внимания, что армяно-азербайджанский конфликт решен, освобождение азербайджанских территорий от оккупации создало исторические возможности для прочного мира и стабильности в регионе. Была предоставлена информация об усилиях Азербайджана по нормализации отношений между двумя странами и подписанию мирного соглашения. Также было отмечено, что в рамках клеветнической кампании против Азербайджана армяне безуспешно пытались вовлечь в эту кампанию и болгарскую прессу. Посол довел до внимания, что армянские жители Карабахского региона Азербайджана добровольно покинули свои места жительства и уехали в Армению, против них не применялось никакого насилия, что подтверждается и миссией ООН. Было отмечено, что в Азербайджане разработан и введен в эксплуатацию электронный портал для реинтеграции армянских жителей Карабаха.

В рамках интервью также было рассказано о богатой культуре, религиозном и этническом разнообразии Азербайджана, о многовековых традициях мультикультурализма. В репортаже были представлены образцы национальной кулинарии Азербайджана, в том числе долма, плов, а также такие виды сладостей, как пахлава, шекербура, показаны азербайджанские национальные танцы и продемонстрированы праздничные зарисовки из города Баку.

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Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане (ФОТО)
Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане (ФОТО)
Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане (ФОТО)
Телеканал "Euronews Bulgaria" подготовил передачу об Азербайджане (ФОТО)
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