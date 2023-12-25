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Устраняется проблема со сбоем в графике движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги

Общество Материалы 25 декабря 2023 21:37 (UTC +04:00)
Устраняется проблема со сбоем в графике движения поездов по маршруту Баку-Пиршаги

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Из-за технической проблемы в электроснабжении возникли сбои в графике движения поездов по направлению Баку-Пиршаги.

Как передает Trend, об этом сообщили в ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

"В графике движения пассажирских поездов, отправившихся сегодня в 18:30, 18:45 и 18:10 по маршруту Баку-Пиршаги, произошли сбои из-за технической неисправности в электроснабжении на станции Забрат-Пиршаги и на платформе Мамедли. Идет процесс пересадки пассажиров в поезд, следующий в обратном направлении. При этом продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии", - отмечается в сообщении.

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