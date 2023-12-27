В Баку состоится праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В ночь с 31 декабря 2023 года на 1 января 2024 года (в 00:00 часов) в Баку состоится праздничный фейерверк по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года.

Об этом в среду сообщили Trend в Управлении Приморского бульвара.

Было отмечено, что на территории Приморского национального бульвара уже начались подготовительные работы.

"Администрация Приморского бульвара в этом году также особо подготовилась к празднованию Нового года. В Приморском национальном парке установлены ёлки, создан "Сказочный городок", изготовлены инсталляции сказочных персонажей.

Это вызовет особый интерес у детей. В то же время организована новогодняя ярмарка и будет организована концертная программа. "Сказочный городок" будет функционировать до 15 января", - говорится в сообщении.

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