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В подразделениях ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ВИДЕО)

Общество Материалы 27 декабря 2023 13:49 (UTC +04:00)
В подразделениях ПВО Азербайджана выполнены боевые стрельбы (ВИДЕО)

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Согласно плану подготовки, утвержденному министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, подразделения ПВО выполнили боевые стрельбы.

Об этом в среду Trend сообщили в минобороны.

В соответствии с планом, боевые расчеты выполнили нормативы по выведению зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) "С-125" на стартовую позицию и подготовке их к боевому применению.

В целях совершенствования навыков управления личным составом и дальнейшего повышения боеспособности на учениях, проходивших на общевойсковом полигоне, были успешно решены поставленные задачи по обнаружению и уничтожению целей условного противника.

Подразделения ПВО продемонстрировали высокий профессионализм на учениях с боевыми стрельбами.

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