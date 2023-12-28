"Приключения игрушек" - в Национальной арене гимнастики в Баку представлено масштабное новогоднее шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Новый год - это время волшебства, долгожданных подарков, оживших сказок, восторга, радости и самых ярких мгновений. Именно такие невероятные впечатления подарила Федерация гимнастики Азербайджана (AGF) всем зрителям, посетившим новогоднее шоу под названием "Приключения игрушек" в Национальной арене гимнастики в Баку, сообщает Trend.

По традиции в преддверии Дня солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря, и наступающего Нового года Федерация гимнастики Азербайджана радует многочисленную публику невероятными, зрелищными, масштабными гимнастическими представлениями.

Не стал исключением и 2023 год. Национальная арена гимнастики была окутана праздничной атмосферой, это ощущалось буквально во всем – и в том, как красиво, по-новогоднему декорирован зал Арены, и в радостном настроении публики, и в желании организаторов, постановщиков и участников гимнастического шоу подарить всем праздник.

На мероприятии присутствовали вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Алтай Гасанов, министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Мероприятие началось с показательных выступлений - свои программы представили "золотая" и "бронзовая" призер Всемирных летних игр Специальной Олимпиады в Берлине Мехрибан Тагиева (художественная гимнастика), а также спортсмен Специальной Олимпиады Фарид Оджиев. Впервые в Национальной арене гимнастики выступила команда Специальной Олимпиады по гимнастике, спортсмены вместе со своим тренером Сабиной Мамедовой продемонстрировали очень трогательную композицию. Также с захватывающим, изящным номером выступила представительница воздушной гимнастики Сабина Мамедова.

На шоу были представлены яркие выступления гимнасток, которые уже несколько лет как завершили свою спортивную карьеру.

Продемонстрировали свое выступление и официально попрощались со спортивной карьерой известные спортсменки, которые успешно представляли нашу страну на крупных международных соревнованиях, это представительницы художественной гимнастики – серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы Сияна Василева; серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы, член групповой команды, завоевавшей лицензию на Олимпийские игры Токио-2020, Диана Ахмедбейли; бронзовая медалистка Чемпионата Европы, член групповой команды, завоевавшей лицензию на Олимпийские игры Токио-2020, Айшан Байрамова; серебряная и бронзовая медалистка Чемпионата Европы, член групповой команды, завоевавшей лицензию на Олимпийские игры Токио-2020, Алия Пашаева. Выступление граций было встречено бурными аплодисментами публики.

После демонстрации гимнастической композиции состоялось вручение памятных плакетов и подарков. Их вручили спортсменкам министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана Мадат Гулиев.

Спортсменки выразили признательность и отметили, что очень гордятся тем, что представляли Азербайджан на престижных спортивных аренах мира, добавив, что это были незабываемые дни.

Также на шоу был показан видеоролик "Золотая десятка", повествующий об азербайджанских гимнастах, завоевавших 10 золотых медалей на Чемпионатах Европы и мира по различным видам гимнастики в 2023 году.

Затем вниманию публики было представлено захватывающее гимнастическое шоу "Приключения игрушек". Это встреча зрителей с любимыми мультипликационными героями, образы которых воплотили звезды азербайджанской гимнастики - спортсмены, тренеры и хореографы сборных команд Азербайджана по различным гимнастическим дисциплинам.

По сюжету, герои представления Вуди и Базз отправились в захватывающее путешествие, чтобы вернуть украденную новогоднюю звезду, а помогали им в этом Питер Пэн, фея Динь-Динь, Пиноккио и многие другие любимые всеми сказочные и мультипликационные персонажи.

Наблюдая за шоу, зрители погрузились в атмосферу чудесного праздника, мира сказок и мультфильмов и насладились новогодним настроением.

Герои представления покорили публику своей артистичностью, мастерством перевоплощения и, безусловно, гимнастическими навыками. Сложные трюки, прыжки, грация и пластика демонстрировались на протяжении всего шоу.

Особую фееричность ему добавляли световые эффекты, зажигательное музыкальное сопровождение, видеоинсталляции и невероятные костюмы персонажей. Шоу прошло блестяще, и оно, безусловно, оставит в памяти всех зрителей яркие эмоции. Это представление еще раз показало, что главное в спорте не только сила, но и единство и дружба.

Шоу было встречено бурными овациями публики и возгласами "браво!".

ФОТО: Заур Мустафаев

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