В Азербайджане устанавливаются технические требования к технологическому оборудованию и программному обеспечению госучреждений

БАКУ /Trend/ - Утвержден Порядок определения соответствия требований к технологическому оборудованию и программному обеспечению, предназначенными для использования государственными органами (учреждениями) и органами местного самоуправления.

Как сообщает в четверг Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов.

Согласно постановлению, технические требования к технологическому оборудованию и программному обеспечению для использования государственными органами (учреждениями) и органами местного самоуправления, определяются министерством цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

Данное правило не распространяется на технологическое оборудование и программное обеспечение, предназначенное для использования органами государственной власти высшей категории, охраняемыми лицами, субъектами разведывательной и контрразведывательной деятельности, а также на охраняемые объекты и обработку информации, составляющую государственную тайну.

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