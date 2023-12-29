Фонд «Nargis» поддержал традиционную благотворительную акцию Банк Республика

БАКУ /Trend/ - По случаю 31 декабря - Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года Фонд «Nargis» и Банк Республика провели традиционную благотворительную акцию.

В рамках акции были посещены малообеспеченные семьи, проживающие в Баку и близлежащих населенных пунктах. Жителям были вручены праздничные подарки в виде различных продуктов питания.

Основная цель акции, которая проводиться под девизом “Праздник ярче вместе” – поддержать нуждающихся людей перед новым годом и создать праздничное новогоднее настроение в их домах.

Фонд «Nargis» был основан Ульвией Махмуд в 2012 году с целью продолжения благотворительных традиций в Азербайджане и ведет свою деятельность с 2013 года. При поддержке фонда сотни детей, проживающих в разных уголках Азербайджанской Республики, страдающих тяжелыми заболеваниями получили надлежащую медицинскую помощь. При этом Фонд реализует различные социальные проекты, в том числе различные акции и благотворительные акции для поддержки малообеспеченных семей.

Банк Республика создан в 1992 году и входит в пятерку ведущих банков Азербайджана. В числе акционеров банка представлен один из крупнейших финансовых институтов Германии - Sparkassen International Development Trust (член финансовой группы Sparkassen-Finanzgruppe). Банк имеет один из наиболее высоких международных рейтингов в банковском секторе Азербайджана - рейтинг на уровне “В2” с прогнозом “Стабильный” от агентства Moody’s.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.