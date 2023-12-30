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Утверждены положения ряда структурных подразделений аппарата министерства юстиции Азербайджана (Дополнено)

Общество Материалы 30 декабря 2023 11:01 (UTC +04:00)

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БАКУ /Trend/ - Утверждены положения ряда структурных подразделений аппарата министерства юстиции Азербайджана.

Как сообщает в субботу Trend, соответствующее постановление подписал министр юстиции Фикрет Мамедов.

Эти документы включают положение о Главном управлении стратегического планирования и мониторинга, положение о Главном управлении службы в сфере юстиции, положение о Главном управлении человеческих ресурсов, положение об Управлении по правам человека и коммуникациям, положение об Управлении информационных технологий и инноваций.

Согласно постановлению, сотрудникам было поручено провести тщательное изучение положений, беспрекословное и честное соблюдение их требований.

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