В Азербайджане военнослужащим с полным средним образованием будет присваиваться новое звание

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прапорщикам и мичманам, имеющим полное среднее образование, будет присваиваться воинское звание "младший лейтенант".

Как сообщает в субботу Trend, об этом говорится в предложенной поправке к Положению "О прохождении военной службы", которая обсуждалась на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) и была рекомендована на пленарное заседание парламента.

Согласно поправке, назначенным на офицерские должности прапорщикам и мичманам с полным средним (только в течение периода, установленного соответствующим органом исполнительной власти) образованием, прослужившим в звании прапорщика и мичмана пять и более лет, также будет присваиваться воинское звание "младший лейтенант" после прохождения военной подготовки и сдачи экзаменов в установленном порядке.

После обсуждения поправка была вынесена на голосование и принята в третьем чтении.

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