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В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей

Общество Материалы 1 января 2024 00:54 (UTC +04:00)
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - В Баку на ряде дорог ограничено движение автомобилей.

Как сообщает Trend, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Согласно информации, движение автомобилей ограничено в Сабаильском районе, на проспекте Микаила Мушфига, круге "Азнефть", Хатаинском районе, проспекте Бабека, в центральной части Баку, на участке пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Парламента, в Хатаинском районе, на улице Афияддина Джалилова, на участке пересечения улиц Юсифа Сафарова и Кейкаба Сафаралиева в направлении улицы Узеира Гаджибейли, на участке пересечения улиц А.Пушкина и А.Хагани.

В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей
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