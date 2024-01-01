В Баку на ряде улиц ограничено движение автомобилей

БАКУ /Trend/ - В Баку на ряде дорог ограничено движение автомобилей.

Как сообщает Trend, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом.

Согласно информации, движение автомобилей ограничено в Сабаильском районе, на проспекте Микаила Мушфига, круге "Азнефть", Хатаинском районе, проспекте Бабека, в центральной части Баку, на участке пересечения улиц Микаила Мушфига и проспекта Парламента, в Хатаинском районе, на улице Афияддина Джалилова, на участке пересечения улиц Юсифа Сафарова и Кейкаба Сафаралиева в направлении улицы Узеира Гаджибейли, на участке пересечения улиц А.Пушкина и А.Хагани.