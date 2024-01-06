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По подозрению в совершении преступления задержаны 22 человека - МВД Азербайджана

Общество Материалы 6 января 2024 13:47 (UTC +04:00)
По подозрению в совершении преступления задержаны 22 человека - МВД Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками органов внутренних дел Азербайджана обеспечено раскрытие 32 преступлений, зарегистрированных на территории страны 5 января, и пяти преступлений, совершенных в предыдущие периоды.

Об этом в субботу Trend сообщили в МВД Азербайджана.

Согласно информации, задержано 9 человек, находившихся в розыске, в том числе пять человек, разыскиваемых в качестве должников.

Помимо этого, выявлено 11 фактов, связанных с наркотиками, и 18 фактов, связанных с обнаружением и изъятием незаконно хранящихся оружия и боеприпасов.

По подозрению в совершении преступления задержаны 22 человека.

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