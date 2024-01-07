Посещена могила военного летчика-шехида Рашада Атакишиева (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Состоялась церемония почтения памяти военного пилота потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочных полетов самолета МиГ-29 ВВС Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева по случаю дня его рождения.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны, группа военнослужащих ВВС посетила вторую Аллею шехидов, возложила букеты цветов к могиле летчика-шехида и почтила его память.

На церемонии почтения памяти было рассказано о славном боевом пути полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева, о его преданности Родине, высоком профессионализме, продемонстрированном за время службы.

Члены семьи Рашада Атакишиева выразили благодарность победоносному Верховному главнокомандующему и руководству министерства обороны за проявленные внимание и заботу.

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