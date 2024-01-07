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Спрогнозирован спрос на жилье в Баку до 2040 года

Общество Материалы 7 января 2024 22:30 (UTC +04:00)
Спрогнозирован спрос на жилье в Баку до 2040 года

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - К 2040 году в Баку ожидается спрос примерно на 142,82 тысячи дополнительных квартир.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Согласно расчетам, проведенным на основе прогнозов по численности населения, к 2040 году в Баку будет востребовано около 142,82 тыс. дополнительных квартир. Генеральный план предусматривает площадь около 9 000 га для зданий и домов, которые будут построены для удовлетворения жилищных потребностей населения, где также можно будет предоставить около 200 тыс. квартир. Этого будет достаточно для удовлетворения равного спроса на 49,97 тыс. квартир, которые появятся к 2027 году, и 92,85 тыс. квартир, которые появятся к 2040 году.

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