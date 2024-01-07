Развитие Баку до 2040 г. будет основано на многоцентровой стратегии

БАКУ /Trend/ - Развитие города Баку до 2040 года будет основано на стратегии многоцентрового развития.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Отмечается, что стратегия многоцентрового развития направлена на достижение двух основных целей: разгрузка Центрального Баку; повышение и укрепление привлекательности загородных территорий, диверсификация экономики, модернизация жилищного фонда, повышение уровня услуг.

В рамках Генерального плана центры разделены на три категории:

- Главный городской центр (Центральный Баку) будет функционировать как экономический и административный центр столицы Баку, где будут предоставляться специфические и специализированные городские услуги и размещены объекты культуры высокого уровня;

- региональные центры, выступая в роли региональных аналогов Центрального Баку, будут обеспечивать высокий уровень оказания городских услуг на территориях, входящих в его сферу влияния. Будет обеспечена связь региональных центров с центром Баку через существующую/планируемую транспортную инфраструктуру. Предполагается, что эти центры будут иметь достаточные территориальные возможности для расширения города или роста населения;

- подцентры будут служить воротами в центр города с разных сторон периферии, являясь стратегически важными центрами, расположенными в пределах Центрального Баку. Связь между этими районами и основным центром города будет обеспечиваться с помощью эффективной системы общественного транспорта и автомагистралей.

Концепция многоцентрового развития не преследует “однотипное развитие” определенных центров. Наоборот, согласно концепции, предполагается сохранение городских характеристик центров, но в то же время повышение уровня обеспеченности жилищным фондом и социальными услугами в пределах предполагаемого охвата этих центров и, таким образом, формирование территории, способной удовлетворить их потребности на местном уровне.

Главный городской центр (Центральный Баку) включает в себя шесть административных районов города Баку (Сабаильский, Ясамальский, Насиминский, Наримановский, Низаминский, Хатаинский) и территорию поселка Гарачухур. Покрытие Центрального Баку включает в себя территорию и основные районы развития, которые будут покрыты будущей сетью метро. Причина включения поселка Гарачухур в состав Центрального Баку заключается в том, что большая его часть имеет плотность застройки, характерную для внутригородских территорий, и существуют перспективные планы по соединению территории поселка с системой метро, так как его функциональные связи с Центральным Баку являются преобладающими.