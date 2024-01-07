Нефтехимические предприятия в центре Баку планируется перенести в Сангачал и Алят

БАКУ /Trend/ - Предложено перенести вредные с экологической точки зрения предприятия по производству нефтехимической продукции (занимают около 510 га) за пределы центра Баку и соответствующим образом зонировать их.
Как сообщает Trend, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.
Отмечено, что для размещения объектов тяжелой промышленности подходят Сангачал и Алят. В частности:
- здесь работают такие предприятия, как нефтяной и нефтехимический терминал;
- также здесь расположены склады для нефтехимических и нефтяных продуктов (включая государственные резервы), сжиженного газа, а также взрывчатых веществ и токсичных продуктов;
- в районе работают машиностроительные и металлургические предприятия с высоким уровнем шума;
- на территории действуют предприятия по производству строительных материалов (например, цементные заводы).