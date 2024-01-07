Баку и Сумгайыт соединит новая автомагистраль

БАКУ /Trend/ - К 2040 году протяженность улично-дорожной сети в Баку будет увеличена примерно до 368,7 км.

Как сообщает Trend, это нашло отражение в Генеральном плане развития города Баку до 2040 года.

Было отмечено, что в целях снижения транспортной загруженности в центральной части столицы, обеспечения доступа основных транспортных потоков к загородным кольцевым магистралям без въезда в центр во время транспортных перемещений между восточной и западной частями города, а также предотвращения перегрузки существующих дорог в перспективе, планируется создание новой альтернативной дорожной инфраструктуры.

До конца 2027 года запланировано строительство новой автомагистрали, соединяющей Баку и Сумгайыт, с целью фундаментального решения транспортной проблемы северного въезда-выезда столицы.

Для завершения внешних кольцевых маршрутов планируется создать кольцевую дорогу Внешняя кольцевая автомобильная дорога-Беюкшор-Зия Буниятов, а также внешнюю кольцевую автомобильную дорогу Локбатан-Ходжасан-Бинагади-Беюкшор-Сабунчу.

Для завершения строительства кольцевой трассы, связывающей восточную и северо-западную части города посредством трассы Зых-Аэропорт, планируется создание кольцевой автомобильной дороги Хырдалан-трасса М1-Дигях-Забрат-Аэропорт.

Кроме того, согласно Генплану, для защиты центральной части столицы от дополнительного движения планируется создать новый диагональный транспортный маршрут Мехдиабад-Дарнагюль-проспект Зия Буниатова-Кешла-проспект Бабека-«Белый город»-проспект Нобеля.

Для завершения строительства внешней кольцевой дороги планируется создать новые кольцевые дороги, соединяющие улицу Саттара Бахлулзаде с трассой Зых-Говсан.