В Азербайджане утвержден перечень имущества гражданской обороны

БАКУ /Trend/ - Утвержден "Перечень имущества гражданской обороны, находящегося в собственности (на балансе) предприятий".

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление, сообщает в понедельник Trend.

В перечень имущества гражданской обороны, находящегося в собственности (на балансе) предприятий, входят:

1. Защитные сооружения гражданской обороны (укрытия, противорадиационные укрытия) и их внутреннее оборудование.

2. Линии метрополитена, станции на этих линиях и примыкающие к ним станции, дорожные тоннели, притоннельные сооружения и переходы, непосредственно связанные с подземным имуществом.

3. Складские и ремонтные корпуса, ремонтные цеха, мастерские и камеры мойки и сушки вагонов, расположенные на территории электрических депо метрополитена.

4. Пункты управления метрополитена (по вентиляции станций и тоннелей станций метро, электроснабжению и водоснабжению, установлению линий связи, управлению движением поездов и эскалаторов) и их оборудование и устройства.

5. Объекты жизнеобеспечения метрополитена (электрические подстанции, вентиляционные камеры и шахты, системы водоснабжения и канализации, сигнальные и коммутаторные узлы, защитно-герметические двери, все эвакуационные переходы) и их оборудование и устройства.

6. Пассажирские и хозяйственные поезда метрополитена, мотодрезины и другой рельсовый транспорт, системы видеонаблюдения и противопожарной защиты и их оборудование.

7. Специализированные склады, где хранятся средства гражданской обороны.

8. Станции обеззараживания одежды и транспортных средств.

9. Автомобильные фильтровальные станции.

10. Пункты санитарной очистки.

11. Машины химической разведки.

12. Станционные машины автоматического распыления.

13. Дегазационные душевые установки и дым-машины.

14. Полевые химические лабораторные машины.

15. Мобильные водяные насосы и помпы.

16. Респираторы, предназначенные для защиты от радиоактивных, химических и биологических средств.

17. Защитные костюмы для защиты от химических и биологических отравляющих веществ.

18. Фильтрующие противогазы.

19. Сумки и емкости для фильтрующих противогазов.

20. Фильтры для фильтрующих противогазов.

21. Изолирующие (изоляционные) противогазы.

22. Регенеративные патроны для изолирующих (изоляционных) противогазов.

23. Дополнительные воздушные баллоны для изолирующих (изоляционных) противогазов.

24. Камеры защитные детские.

25. Пояса спасательные с карабином.

26. Метеокомплекты (разного типа).

27. Моторные надувные лодки.

28. Пневмокаркасные модули (палатки).

29. Палатки для технического осмотра противогазов.

30. Приборы радиационной разведки и дозиметрического контроля.

31. Приборы химической разведки.

32. Индикаторы-сигнализаторы.

33. Газоанализаторы-сигнализаторы.

34. Автоматические газосигнализаторы.

35. Рентгенометры-радиометры.

36. Индивидуальные противохимические пакеты.

37. Опоры циркулярного вызова.

38. Сирены.

39. Носилки.

В постановлении отмечено, что данный перечень подготовлен для целей статьи 199.4.1-1 Налогового кодекса Азербайджанской Республики и определяет имущество, предназначенное для гражданской обороны, освобожденное от налога на имущество.

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