В Азербайджане начались семинары, посвященные совершенствованию деятельности полиции на президентских выборах

БАКУ /Trend/ - Последовательно и систематически осуществляются широкомасштабные мероприятия, направленные на организацию на высоком уровне свободных и справедливых внеочередных президентских выборов в Азербайджанской Республике, назначенных на 7 февраля 2024 года, а также на просвещение субъектов избирательного процесса различного статуса.

Как сообщили во вторник Trend в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана, с 9 января начались региональные семинары-совещания в рамках совместного проекта с МВД.

В мероприятиях, посвященных дальнейшему совершенствованию служебной деятельности сотрудников полиции на президентских выборах, предполагается участие председателей окружных избирательных комиссий и представителей органов полиции.

"На семинарах-совещаниях будут заслушаны выступления членов Центральной избирательной комиссии, сотрудников Секретариата комиссии и представителей соответствующих структур министерства внутренних дел на различные темы о роли и обязанностях сотрудников полиции в процессах подготовки и проведения президентских выборов, будут проведены презентации и обсуждения.

Первый семинар-совещание состоится 9 января 2024 года в Баку. На следующем этапе просветительские мероприятия пройдут 12 января в Гяндже, 14 января - в Шеки, 16 января - в Ширване и 18 января - в Нахчыване", - говорится в сообщении ЦИК.

Напомним, что в целях дальнейшего совершенствования служебной деятельности полиции на предстоящих внеочередных президентских выборах и повышения уровня осведомленности, Центральной избирательной комиссией совместно с министерством внутренних дел была подготовлена и роздана в соответствующем порядке "Памятка для сотрудников полиции".

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