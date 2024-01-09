26 младенцев, эвакуированных из-за пожара в Республиканском перинатальном центре, помещены в Клинический медицинский центр

БАКУ /Trend/ - 26 младенцев, эвакуированных из-за пожара в Республиканском перинатальном центре минувшей ночью, были помещены в Клинический медицинский центр (КМЦ).

Об этом во вторник Trend сообщил пресс-секретарь KМЦ Рузбех Мамед.

Он отметил, что состояние младенцев стабильное.

"11 из них были госпитализированы в Клиническую детскую больницу №2 имени А.Ф.Гараева при КМЦ", - добавил Р.Мамед.

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. В результате пожара три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии новорожденных данного центра были обнаружены тела четырех детей, проходивших там лечение.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (Халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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