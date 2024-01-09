Посольство США выразило соболезнования в связи с пожаром в Перинатальном центре в Баку

БАКУ /Trend/ - Посольство США в Азербайджане выразило соболезнования в связи с пожаром в Перинатальном центре в Баку, сообщает во вторник Trend.

"Выражаем наши искренние соболезнования семьям младенцев, которые погибли сегодня в результате пожара в Республиканском перинатальном центре. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ущерб здоровью", - говорится в публикации посольства США в аккаунте в социальной сети "X".

Отметим, что минувшей ночью произошел пожар в Республиканском перинатальном центре, расположенном на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе города Баку. Три человека были госпитализированы в токсикологическое отделение Клинического медицинского центра из-за отравления дымом в результате пожара. Им были оказаны необходимые медицинские услуги, их состояние оценивается как стабильное, планируется выписать их домой для амбулаторного лечения. В отделении интенсивной терапии для новорожденных Перинатального центра были обнаружены тела четырех младенцев.

По данному факту в Следственном управлении Генпрокуратуры возбуждено уголовное дело по статьям 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и 314.3 (халатность, повлекшая смерть двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

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