Верховный Меджлис Нахчывана принял 17 постановлений, 2 закона аннулированы

БАКУ /Trend/ - На весенней сессии Верховного Меджлиса Нахчыванской АР с 1 февраля по 31 мая 2023 года были проведены два пленарных заседания, три заседания комитетов, приняты четыре закона, внесены изменения в 1 закон, аннулированы два закона, принято четыре постановления.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Верховного Меджлиса НАР, сообщает во вторник Trend.

На внеочередной сессии, которая проходила с 1 июня по 30 сентября 2023 года, были проведены 1 пленарное заседание, два заседания комитетов, приняты три закона, внесены изменения в три закона, приняты четыре постановления.

На осенней сессии, которая проходила со 2 октября по 30 декабря 2023 года, были проведены девять пленарных заседаний, шесть заседаний комитетов, приняты два закона, внесены изменения в три закона, приняты девять постановлений.

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