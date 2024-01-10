БАКУ /Trend/ - В Ханкенди обнаружены боеприпасы.

Как сообщает в среду Trend, об этом сообщило министерство внутренних дел Азербайджана.

Согласно информации, в ходе мероприятий, проведенных сотрудниками полиции 9 января, на территории города Ханкенди было обнаружено и изъято 11 гранат, 17 единиц автоматического оружия различных марок, два пистолета, 10 винтовок, 12 воспламенителей для гранат, 84 патронных гребня, два патронташа, 12 штык-ножей, 6 635 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

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