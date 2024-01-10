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В Азербайджане начато расследование в связи с кадрами, на которых девушку насильно выдают замуж (ФОТО) (Обновлено)

Общество Материалы 10 января 2024 12:41 (UTC +04:00)

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Новость обновлена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:02)

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос Trend о кадрах, на которых молодая девушка насильно выдается замуж, заявил, что вопрос расследуется с их стороны.

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12:02

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры свадебной церемонии в Азербайджане, на которых молодая девушка насильно выдается замуж.

Как сообщает в среду Trend, полиция уже начала расследование в связи с упомянутыми кадрами, на которых отчетливо видно, что девушку принуждают к этому шагу.

Общественности будет предоставлена ​​подробная информация о вышеуказанном происшествии.

Отметим, что пока нет информации о том, где и когда был снят данный инцидент.

Представляем вниманию читателей данные кадры.

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