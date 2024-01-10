Доходы Государственного фонда социальной защиты Азербайджана выросли (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - В 2023 году доходы Государственного фонда социальной защиты Азербайджана выросли на 16,6 процента по сравнению с доходами прошлых лет.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что доход фонда в 2023 году составил 6 миллиардов 677 миллионов манатов.

"Поступления по обязательному государственному социальному страхованию в прошлом году увеличились на 13 процентов (613 миллионов манатов) и составили 5 миллиардов 197 миллионов манатов.

Расходы фонда в прошлом году выросли на 16 процентов, или на 829 миллионов манатов, составив 6 миллиардов 81 миллион манатов. Выплаты населению составили 5 миллиардов 888 миллионов манатов, что на 16 процентов или 805 миллионов манатов больше, чем в 2022 году", - отметил Г.Мамишов.

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