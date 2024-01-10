В Азербайджане выросли пенсионные выплаты (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Пенсионные выплаты в Азербайджане в 2023 году увеличились на 781 миллион манатов, или на 16 процентов, и составили 5 миллиардов 726 миллионов манатов.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Он отметил, что в прошлом году среднемесячный размер пенсий увеличился на 17 процентов и достиг 436 манатов, а среднемесячный размер пенсий по возрасту, также увеличившись на 17 процентов, составил 467 манатов.

"В 2023 году в рамках новой социальной реформы предусмотрено очередное повышение пенсий: минимальный размер ежемесячной трудовой пенсии с 1 февраля прошлого года увеличен до 280 манатов. Также с начала 2023 года пенсии были проиндексированы на 14,7 процента и увеличены. В качестве дополнительной поддержки в 2022 году материальная помощь, выплачиваемая всем пенсионерам, была включена в их пенсии с начала 2023 года, после чего было обеспечено индексирование и увеличение сумм пенсий.

При этом с начала 2023 года был принят единый метод индексации, что позволило впервые применять повышение пенсий ко всем ее видам ежегодно на основе индексации", - добавил Г.Мамишов.

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