Завершились выплаты пенсий за январь в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:30)

БАКУ /Trend/ - Сегодня завершились выплаты пенсий за январь в городах Баку и Сумгайыте, а также Абшеронском районе.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

Отметим, что 8 декабря были выплачены декабрьские пенсии в городах Баку и Сумгайыт, а также Абшеронском районе, а в регионах - 15 декабря. Также 15 декабря осуществлены выплаты лицам, получающим пенсии на льготных условиях.

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