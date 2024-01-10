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В Азербайджане создается частный пенсионный фонд (Дополнено)

Общество Материалы 10 января 2024 16:50 (UTC +04:00)

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Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:23)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане подготовлены нормативные документы, касающиеся частного пенсионного фонда.

Как сообщает в среду Trend, об этом на пресс-конференции заявил председатель Государственного фонда социальной защиты Азербайджана Гималай Мамишов.

По его словам, в течение месяца проекты будут направлены в соответствующие органы.

Отметим, что ранее Г.Мамишов сказал, что инвестиции в частный пенсионный фонд считаются долгосрочными.

"Мы проводим процесс совершенствования законодательных актов, подготовленных для создания фонда, и согласовываем их с соответствующими органами. По итогам этого процесса соответствующие проекты будут представлены в парламент", - добавил Г.Мамишов.

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