МВД Азербайджана о распространившихся кадрах со скандальной свадьбы (Обновлено)

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БАКУ /Trend/ - Проведено разбирательство в связи с распространившимися в соцсетях кадрами с невестой во время свадебной церемонии.

Об этом в среду в ответ на запрос Trend сообщили в региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана.

По результатам разбирательства выяснилось, что свадьба состоялась в декабре 2022 года в одном из районов Азербайджана.

"Причиной конфликта между сторонами стало не принуждение 18-летней девушки к браку, а недоразумение бытового характера. В этом инциденте не выявлено правонарушений или криминального состава", - сообщили в региональной группе МВД.

12:30

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей в ответ на запрос Trend о кадрах, на которых молодая девушка насильно выдается замуж, заявил, что данный инцидент расследуется комитетом.

12:02

БАКУ /Trend/ - Распространились кадры свадебной церемонии в Азербайджане, на которых молодая девушка насильно выдается замуж.

Как сообщает в среду Trend, полиция уже начала расследование в связи с упомянутыми кадрами, на которых отчетливо видно, что девушку принуждают к этому шагу.

Общественности будет предоставлена ​​подробная информация о вышеуказанном происшествии.

Отметим, что пока нет информации о том, где и когда был снят данный инцидент.

Представляем вниманию читателей данные кадры.

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