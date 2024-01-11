БАКУ /Trend/ - Ассоциации, специализирующиеся в сфере туристической индустрии Азербайджана, приняли совместное заявление, сообщает Trend.

«За последние 20 лет большие успехи, достигнутые благодаря решимости, политической воле, дальновидности и независимому политическому курсу Президента Ильхама Алиева, способствовали коренным изменениям и создали совершенно новую картину в туристической индустрии.

Освобождение нашей армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева родных земель, 30 лет находившихся под оккупацией Армении, и одержанная нами Победа в Отечественной войне вписаны золотыми буквами в историю нашего народа. Антитеррористические мероприятия, проведенные в сентябре 2023 года, продлились всего 23 часа 51 минуту. В результате этой уникальной операции, вошедшей в военные учебники, был полностью обеспечен суверенитет Азербайджанской Республики. Сегодня азербайджанский флаг гордо реет в Шуше, Ханкенди и Ходжалы. Это является торжеством целенаправленной и решительной политики Президента Ильхама Алиева.

На протяжении последних 20 лет в центре особого внимания находится обеспечение доступности, играющей важную роль в развитии туризма, вследствие чего в стране получили развитие воздушная, наземная и железнодорожная инфраструктура. Это, в свою очередь, стимулировало рост инвестиций в современный гостиничный и туристический бизнес. За прошедший период в Азербайджане наладили бизнес самые известные гостиничные бренды мира, созданы комплексы зимнего туризма, оздоровительные центры, построены современные площадки для проведения местных и международных мероприятий. Этот процесс продолжается и сегодня.

В целом развитие туризма признано одним из основных направлений развития ненефтяного сектора, доля этой сферы в ненефтяной экономике достигла 3,4 процента. Благодаря политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, определение основных принципов государственной политики в сфере туризма и основ туристической деятельности, внедрение таких механизмов, как налоговые и таможенные льготы, отмена ряда лицензий, создание туристических и рекреационных зон, либерализация и упрощение визового режима обусловили настоящее оживление в этом секторе.

За последние 20 лет пройден большой путь развития в деле подготовки человеческого капитала, обладающего необходимыми знаниями и навыками в различных подотраслях туризма; формирования системы высшего образования, позволяющей готовить специалистов, создающих услуги и стоимость на рынке труда в сфере туризма; содействия партнерству между государством и бизнесом в области организации туристического образования.

В последние годы Азербайджан принял такие крупномасштабные международные мероприятия, как песенный конкурс «Евровидение», Европейские игры, IV Игры исламской солидарности, финал Лиги Европы УЕФА, игры чемпионата Европы по футболу, 74-й Международный астронавтический конгресс, Гран-при Азербайджана Формулы-1 и другие. Решение о проведении в этом году в Азербайджане 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP29 является наглядным показателем повышения авторитета нашей страны на международной арене в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева.

Такие исторические события в области защиты национального культурного наследия и интеграции в туризм, как работы по восстановлению и реконструкции, а также включение в последние годы ряда образцов материального и нематериального наследия Азербайджана в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, не только способствовали формированию положительного имиджа нашей страны, но и являются серьезной мотивацией в деле пропаганды национального достояния и туристического потенциала в мировом сообществе, увеличения числа иностранных туристов, а также во внутреннем туризме.

Карабах и Восточный Зангезур, на протяжении 30 лет подвергавшиеся разграблению и разрушению, сегодня превращаются в райский уголок, в этих регионах на основе «зеленого мышления» создается крупная туристическая инфраструктура, уже сданы в эксплуатацию два аэропорта международного значения, будет открыт еще один. Закладываются новые дороги. Серьезная работа ведется по Зангезурскому коридору. В ближайшем будущем Карабах и Восточный Зангезур станут самым современным туристическим центром региона и всего Кавказа.

Будучи ассоциациями, специализирующимися в сфере туристической индустрии, мы также можем видеть изменения в Азербайджане глазами иностранцев. Сегодня успехи, достигнутые Азербайджаном под руководством Президента Ильхама Алиева, вызывают восхищение во всем мире. Возрастающий в международном масштабе авторитет лидера Азербайджана повышает интерес к нашей стране. Сейчас все больше иностранцев хотят приехать в Азербайджан.

Мы, ассоциации, специализирующиеся в сфере туристической индустрии, заявляем, что гордимся Президентом Ильхамом Алиевым, который ведет страну от победы к победе. Мы полностью поддерживаем политику Президента Ильхама Алиева, который, продолжая путь великого лидера Гейдара Алиева, превратил Азербайджан в самое могущественное государство в истории страны.

Единая позиция и мнение всех ассоциаций, специализирующихся в сфере туристической индустрии, заключаются в том, что политика Президента Ильхама Алиева должна быть продолжена. Ильхам Алиев – победоносный лидер народа-победителя!» - говорится в заявлении.

Заявление подписали:

Гёйдениз Гахраманов, председатель правления Ассоциации туристических агентств Азербайджана

Эльдар Алимурадов, председатель правления Азербайджанской гостиничной ассоциации

Турал Мусаев, генеральный секретарь Ассоциации туристических гидов Азербайджана

Азер Гарибов, председатель правления Ассоциации туристических блогеров Азербайджана

Туркай Гасымзаде, председатель правления Ассоциации защиты культурного наследия и поддержки туризма Азербайджана

Самир Сафиев, член правления Общественного объединения гостиниц и ресторанов DAİR

Самир Дубенди, председатель Ассоциации экотуризма Азербайджана

Руслан Гулиев, председатель Общественного объединения «Содействие оздоровительному и термальному туризму Азербайджана»

Джейхун Ашуров, председатель Международной ассоциации профессионалов путешествий и туризма.