Награждены победители очередных стипендиальных программ ЗАО «AzerGold» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Определены победители конкурсов третьей стипендиальной программы Закрытого Акционерного Общества (ЗАО) «AzerGold» по высшему и профессиональному образованию.

11 января в головном офисе ЗАО в Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса по высшему образованию, а на Човдарском Интегрированном Участке по Переработке в Дашкесане – по профессиональному образованию.

В 2023–2024 учебном году в рамках конкурсов, учрежденных с целью своевременного обеспечения необходимыми кадрами стратегических проектов Акционерного Общества, стипендии удостоены десять студентов высших учебных заведений и восемь студентов профессиональных училищ. Студенты, успешно сдавшие тестовый экзамен и прошедшие собеседование, были награждены руководством ЗАО «AzerGold».

Каждый студент, привлеченный к программе, будет получать ежемесячную стипендию в размере 200 манатов в течение 9 месяцев. Кроме того, студенты, участвующие в программе, пройдут стажировку в Акционерном Обществе, а после окончания учебы будет рассмотрена возможность их трудоустройства по необходимым направлениям.

Напомним, что проект «Стипендиальная программа» по высшему образованию реализован для студентов, являющихся гражданами Азербайджана, обучающихся очно на последнем курсе бакалавриата и магистратуры. В отличие от прошлых лет, в этом году наряду со студентами, обучающимися горному делу, геологии и металлургии, в конкурсе также приняли участие студенты, обучающиеся в области экологии, химической инженерии, электротехники и энергетики.

В свою очередь, конкурс «Стипендиальная программа» по профессиональному образованию был проведен для студентов Гянджинского государственного центра профессионального образования по промышленности и технологиям. В конкурсе приняли участие студенты, поступившие в указанный центр профессионального образования на базе полного среднего образования и обучающиеся в 2023–2024 учебном году по таким специальностям, как «специалист по горным работам», «специалист по монтажу и ремонту линий электропередач» и «электрогазосварщик»

Отметим, что за прошедшие три года число студентов вузов, участвовавших в конкурсах «Стипендиальная программа», достигло 949 человек, а число студентов профессиональных образовательных учреждений – 204. На сегодняшний день 28 человек удостоены стипендии «AzerGold» по высшему образованию, 35 – по профессиональному образованию.