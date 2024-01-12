Председатели действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение в Госдепартамент США (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Председатели действующих в Азербайджане религиозных конфессий направили обращение в Госдепартамент США, сообщает в пятницу Trend.

В обращении говорится: «Мы, члены Консультативного совета руководителей действующих в Азербайджане религиозных конфессий, решительно осуждаем решение Госдепартамента США внести нашу страну в «специальный список наблюдения» в связи со свободой вероисповедания в 2023 году, ссылаясь на отчет Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF), считаем такой подход субъективным и предвзятым. Цель нашего протеста – выразить объективную позицию с учетом реалий Азербайджана.

В то время, когда мы ожидаем от международного сообщества гуманитарной и моральной поддержки строительно-восстановительных работ, проводимых в освобожденных от оккупации Карабахе и Восточном Зангезуре, а также процесса возвращения вынужденных переселенцев в родные края, в свои дома, мы сталкиваемся со столь предвзятыми заявлениями, основанными на необоснованных, лживых, клеветнических заявлениях реваншистских армянских кругов. Расцениваем это как несправедливость.

К сожалению, вслед за очередным применением Конгрессом США 907-й поправки в отношении Азербайджана, восстановившего в рамках международного права свою признанную мировым сообществом территориальную целостность, на повестке возник предвзятый отчет о вероисповедании и список. Примечательно, почему в аналогичном отчете за 2022 год констатированы положительные тенденции в отношении Азербайджана, однако почему-то в 2023 году было сочтено необходимым включить Азербайджан в какой-то сомнительный список наблюдения? Очевидно, победы Азербайджана, поднятие нашего государственного флага в Ханкенди, независимая политика нашей страны вызывают беспокойство определенных кругов.

Однозначно заявляем, что в религиозно-духовной жизни Азербайджана, в плоскости отношений между государством и религией нет никаких проблем. Вопреки утверждениям, отраженным в отчете, Азербайджан, будучи светским государством, уважающим свои правовые и демократические, национальные духовные ценности, создает все условия для нормальной деятельности религиозных общин.

Мультикультурализм является частью государственной политики в Азербайджане, мы без каких-либо различий на национальной, религиозной, расовой почве представлены и участвуем в общественной жизни страны. Всем религиозным конфессиям и общинам, действующим в стране, государством ежегодно выделяется соответствующая материальная помощь, мы свободно отправляем религиозные богослужения и обряды, глава государства с особым вниманием относится к нашим праздникам и церемониям, наши представители совместно участвуют в различных мероприятиях, проводимых как в республике, так и за рубежом.

Что касается мест религиозного поклонения, в нашей стране в период независимости за последние годы, наряду с историческими мечетями и святилищами, были отремонтированы церкви и синагоги, построены новые. В рамках проекта «Адрес толерантности – Азербайджан», реализуемого Фондом Гейдара Алиева, были восстановлены и реконструированы десятки историко-религиозных памятников в регионах нашей страны и за рубежом.

Следует отметить, что Комиссия США по международной религиозной свободе в своем отчете за 2022 год подтвердила наличие 403 исторических и религиозных памятников на территориях, некогда находившихся под армянской оккупацией, полное разрушение 63 мечетей из 67, частичное разрушение и приведение в негодность четырех из них. Почти 30 лет на оккупированных территориях Азербайджана, наряду с мечетями, были оккупированы христианские храмы и древние кавказские албанские церкви, они были григорианизированы, а православная церковь в Ходжавенде разрушена. Странно, что Государственный департамент не выступил с осуждением Армении, совершившей эти акты вандализма и в течение 30 лет удерживавшей под оккупацией исконно азербайджанские земли, не включил ее в «черный список». В отчете за 2022 год отмечалось, что Азербайджан неоднократно на международном уровне, в том числе на Генеральной Ассамблее ООН, призывал дать правовую оценку актам вандализма, совершавшимся Арменией в отношении Азербайджана на протяжении десятилетий, поддержать независимую, прозрачную оценочную и консультативную миссию ЮНЕСКО по вопросам сохранения культурного наследия в регионе, но ни ЮНЕСКО, ни Комиссия по международной религиозной свободе до сих пор не ответили на эти предложения.

Еще один беспокоящий нас вопрос заключается в том, что в отчете за 2023 год выражены сомнения в сохранности армянских религиозных памятников. Тогда как наши территории были оккупированы Арменией, во время войны и по сей день армянская церковь на центральной площади Баку находится под охраной государства, даже в 2010 году армянский католикос лично посетил ее и провел там богослужение, ознакомился с библиотекой при церкви. Для объективности мы бы посоветовали властям США изучить факты разрушения в Армении религиозных памятников, исторически принадлежащих азербайджанцам. Государство, претендующее на роль посредника в заключении мирного договора, должно беспристрастно подходить к вопросам.

Хотели бы довести до сведения составителей отчета, что для наблюдения за межрелигиозной средой, религиозной обстановкой в Азербайджане необходимо участвовать в ежедневных мероприятиях, проводимых на местах, знакомиться с жизнью и деятельностью религиозных конфессий, совершать поездки на освобожденные от оккупации территории. Уверены, что если бы в многочисленных поездках представителей дипломатического корпуса в Шушу и другие города участвовали и американские дипломаты, они бы воочию убедились в том, с какой заботой, наряду с мечетями, восстанавливаются христианские церкви и храмы других религий, и эти факты нашли бы отражение в отчетах американских дипломатов. Изучение Азербайджана не посредством спутников, а посредством дружественных визитов обеспечило бы объективное отношение, свободное от влияния армянской клеветы.

Заявление госсекретаря США является следствием пропаганды антиазербайджанских лоббистов, заинтересованных в дискредитации Азербайджана, создании его негативного имиджа в международной политической и общественной плоскости, а также армянских реваншистов и подрывает деятельность по установлению мира в регионе.

Очевидным фактом является то, что после того, как Азербайджан освободил свои исконные земли от оккупации в 2020 году и восстановил полный суверенитет над своей легитимной территорией в 2023 году, руководители армянской церкви находятся на передовой реваншизма, активно поощряют этническую нетерпимость посредством призывов к ненависти, поддерживают агрессивный сепаратизм. Вместо того чтобы призывать свой народ к миру, армянские религиозные лидеры призывают к новым войнам, оккупации чужих территорий, что противоречит фундаментальным правам и свободам человека, международному праву и религиозным ценностям.

Считаем неэтичными и необоснованными упомянутые в отчете утверждения о религиозной дискриминации в нашей стране, в том числе приведение не отражающей действительности вымышленной «статистики» со ссылкой на отчеты различных зарубежных, международных организаций. Решительно осуждаем тот факт, что силы, выступающие с проармянской позиции, и круги, активно использующие религиозный фактор, осуществляют нападки на Азербайджан, известный своей атмосферой межрелигиозной гармонии, мультикультурным образом жизни, ценностями толерантности, призываем положить конец этим манипуляциям.

Решительно отвергаем решение Госдепартамента США о включении Азербайджана в 2024 году в специальный список стран, где имеют место нарушения свободы вероисповедания.

Шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде, председатель Управления мусульман Кавказа

Милих Евдаев, руководитель Общины горских евреев в Азербайджане

Архимандрит Алексий, секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви

Александр Шаровский, руководитель Общины европейских евреев в Баку

Роберт Мобили, председатель Албано-удинской христианской религиозной общины».

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