В Азербайджане повышается профессионализм подразделений коммандос (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных (коммандос) подразделений проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

В очередной день учений, уточнив задачи, коммандос выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью. Задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта были успешно выполнены.

Коммандос демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.

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