Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

В Азербайджане повышается профессионализм подразделений коммандос (ВИДЕО)

Общество Материалы 12 января 2024 19:19 (UTC +04:00)
В Азербайджане повышается профессионализм подразделений коммандос (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Тактико-специальные учения по повышению профессионализма оперативных (коммандос) подразделений проводятся в соответствии с планом подготовки на 2024 год.

Об этом Trend сообщили в пятницу в минобороны Азербайджана.

В очередной день учений, уточнив задачи, коммандос выполнили тактические действия по передислокации в районах со сложной местностью. Задачи по прорыву обороны условного противника и захвату опорного пункта были успешно выполнены.

Коммандос демонстрируют высокий профессионализм при выполнении задач на тактико-специальных учениях, которые направлены на дальнейшее совершенствование практических навыков военнослужащих.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости