Решение снести памятник Натаван во Франции - объявление войны всем представителям мировой культуры - Лейла Бегим

БАКУ /Trend/ - Решение снести памятник азербайджанской поэтессе Натаван в Эвиан-ле-Бен является объявлением войны всем представителям мировой культуры.

Как сообщает Trend, об этом в своей статье в парижской онлайн-газете La Gazette du Caucase написала поэтесса, драматург, член Союза писателей Азербайджана, общественный деятель, основатель "Общества Натаван" в Чехии Лейла Бегим.

"Известие о том, что во Франции, стране, декларация прав человека которой основана на принципах Просвещения, идут разговоры о сносе памятника поэтессе Хуршудбану Натаван, сильно расстроило меня...

На родине исключительных поэтов, писателей и мыслителей, на родине величайших художников и скульпторов, на родине Родена, хотят уничтожить скульптуру?!

Памятник азербайджанской поэтессе Хуршудбану Натаван, авторами которого являются народные скульпторы Азербайджана Салхаб Мамедов и Али Ибадуллаев, уже 6 лет находится в небольшом сквере, названном (до переименования по распоряжению мэрии) "Азербайджанским садом", во французском городе Эвиан-ле-Бен, ставшем побратимом азербайджанского города Исмаиллы в 2015 году.

Эта великолепная скульптура, живое воплощение поэзии из белого мрамора представляет не только Азербайджан, где на протяжении тысячелетий сосуществовали восточная и европейская культуры многонационального народа. Культура там отражена как в святынях - мечетях, синагогах, церквях, храмах огнепоклонников, так и в других исторических памятниках, среди которых есть скульптуры и бюсты, установленные в честь выдающихся европейских деятелей, таких как Вольфганг Амадей Моцарт, Никола Тесла, Шарль де Голль и многих других.

Эта работа, посвященная поэтессе - женщине Востока, жившей и творившей на Кавказе (Шуша, Баку, Тифлис) во второй половине 19 века, является попыткой авторов не только передать потомкам часть духовного богатства своего народа, но также говорит об истории, о связи между двумя народами и двумя цивилизациями, восточной и европейской.

Эта скульптура является универсальным символом: Хуршудбану Натаван была не только носительницей животворящего Слова, но и одной из первых женщин-общественных деятелей на Кавказе.

Она руководила литературным обществом и свободно владела несколькими языками, включая французский.

Будучи супругой Хасай хана Уцмиева, который учился во Франции в Академии Сен-Сир, Натаван лично знала многих представителей французской элиты, в том числе Александра Дюма. Последний в своем "Путешествии на Кавказ", описывая свою встречу с четой Уцмиевых в Баку, рассказал о своем восхищении талантом, эрудицией и интеллектом азербайджанской поэтессы.

Происходящее равносильно отмене всех образовательных принципов.

Это равносильно разрушению всех дипломатических отношений, установившихся между двумя странами на протяжении десятилетий.

Это разрушение моста, ведущего из прошлого в будущее, к более развитой цивилизации.

Французский философ Жиль Делез называл художников "докторами цивилизации". И я полностью согласна с этой формулировкой, потому что сегодня, когда мир охвачен пожаром войн, кто, если не авторы этой скульптуры говорят нам о единстве мира, об универсальных духовных ценностях человечества? Восток и Запад, напоминающие о прологе Евангелия от святого Иоанна: "в начале было Слово"?

Слушая с благодарностью голос главного редактора газеты La Gazette du Caucase Жан-Мишеля Брюна, вопиющего в пустыне, который встал на защиту памятника, мне все же хочется верить, что слова великого Дени Дидро о бессмертии скульптуры, "существующей как для слепых, так и для зрячих", прозвучат победным кличем в этой чудовищной битве добра и зла, культуры и мракобесия", - говорится в статье.