БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 января.

Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Однако ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4 градуса мороза, днем ​​2-5 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны осадки, снег. Временами будет туман, ветер умеренный западный.

Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем ​​1-6 градусов тепла, ночью 13-18 градусов мороза, днем ​​3-8 градусов мороза.

Ночью и утром на дорогах возможен гололед.