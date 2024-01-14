БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 января.
Как сообщили Trend в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Однако ночью и утром местами возможны кратковременные осадки. Будет дуть умеренный южный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4 градуса мороза, днем 2-5 градусов тепла.
Завтра в районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых местах возможны осадки, снег. Временами будет туман, ветер умеренный западный.
Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла, ночью 13-18 градусов мороза, днем 3-8 градусов мороза.
Ночью и утром на дорогах возможен гололед.