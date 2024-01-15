В мебельном цехе в Баку прогремел взрыв: на месте задействованы 15 бригад скорой помощи (ВИДЕО) (ОБНОВЛЕНО)

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БАКУ /Trend/ - Как сообщалось ранее, в связи со взрывом в цехе, расположенном на улице С.С.Ахундова в Бинагадинском районе города Баку, на место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной службы МЧС Азербайджана, Службы спасения особого риска и Бакинского регионального центра.

Об этом в понедельник сообщает Trend со ссылкой на МЧС Азербайджана.

В настоящее время продолжаются противопожарные мероприятия.

Дополнительная информация будет предоставлена.

12:25

БАКУ /Trend/ - В Республиканский центр скорой и неотложной медицинской помощи поступила предварительная информация о взрыве в мебельном цехе по улице А.Кунанбаева в Бинагадинском районе города Баку.

Как сообщили в понедельник Trend в Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана (TƏBİB), на место происшествия незамедлительно были привлечены 15 бригад скорой помощи.

12:25

БАКУ /Trend/ - На территории 7-го микрорайона города Баку произошел мощный взрыв.

Об этом в понедельник сообщает Trend, со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

По имеющейся информации, инцидент произошел несколько минут назад.

На место происшествия незамедлительно были привлечены силы Государственной противопожарной охраны МЧС и спасательных служб особого риска.