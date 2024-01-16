Генеральный план Баку представлен общественности (ФОТО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - 16 января в Исполнительной власти города Баку состоялась презентация Генерального плана развития столицы до 2040 года.

Как сообщает во вторник Trend, выступая на мероприятии, глава Исполнительной власти города Баку Эльдар Азизов сказал, что концептуальный Генеральный план развития Баку до 2040 года был утвержден 30 декабря прошлого года. По его словам, подготовленный по поручению Президента Ильхама Алиева Генеральный план отвечает всем современным требованиям и принят в качестве общей стратегии развития города.

В продолжение мероприятия были продемонстрированы информационный видеоролик о новом Генеральном плане Баку, а также обстоятельная презентация, отражающая преимущества документа.

Заведующий отделом строительства, градостроительства и коммунального хозяйства Аппарата Кабинета министров Фейруз Мустафаев, председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев, председатель правления Союза архитекторов Азербайджана Эльбай Гасымзаде, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова, начальник Государственной службы по охране, развитию и восстановлению культурного наследия Сабина Гаджиева, представитель поселка Мардакян Хазарского района Ильгар Мугбилов, фотожурналист Рза Дегати и другие поделились своими мыслями и идеями относительного Генерального плана.

Было доведено до внимания, что Генеральный план, подготовленный группой местных и иностранных специалистов, является весьма значимым документом для будущего развития столицы. В документе содержится информация о широкомасштабных работах, которые предстоит провести в Баку до 2040 года, перспективах развития города, создании новой инфраструктуры, парков и т.д.

Выступившие говорили о превращении Баку в один из красивейших городов мира, проделанной работе по его благоустройству и модернизации, оказываемой заботе.

Отметим, что основанный на четырех важных целях Генеральный план охватывает всю административную территорию столицы площадью 212,3 тыс. гектара и включает приоритеты устойчивого развития города, восстановления окружающей среды, сохранения архитектурного наследия и формирования новой городской экономики до 2040 года.

Таким образом, согласно Генеральному плану, Баку, являющийся одноцентровой агломерацией, на следующем этапе развития станет комфортным, экологически чистым, мобильным, ориентированным на человека и инклюзивным многоцентровым городом. Генеральный план также предусматривает территориальное зонирование, капитальное строительство, транспортную и социальную инфраструктуру, коммунальные системы, очистку окружающей среды путем создания "гибридных зеленых коридоров", меры по благоустройству, а также новые вопросы городской экономики, которая обеспечит переход к постиндустриальному периоду. Кроме того, были определены приоритетные мероприятия, которые будут претворены в жизнь в первые годы периода реализации. Стратегические проекты представляют собой как уникальные пространственные концепции, так и общие инициативы по улучшению качества жизни в Баку.

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