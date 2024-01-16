В Баку будут очищены загрязненные в результате деятельности нефтепрома территории - Анар Гулиев (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:42)

БАКУ /Trend/ - В Баку будут очищены загрязненные в результате деятельности нефтяной промышленности территории.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета Азербайджана по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

Он отметил, что эти участки будут восстановлены.

"В качестве примера можно привести "Ağ şəhər" (Белый город)", - сказал Гулиев.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года". В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал постановление.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!