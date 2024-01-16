На определенной территории в Баку будет запрещено строительство зданий выше пяти этажей (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 11:38)

БАКУ /Trend/ - В Баку имеется более тысячи гектаров территории, которая отнесена к особо охраняемой зоне, где не будет разрешено строительство зданий выше пяти этажей.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев на церемонии презентации Генерального плана развития города Баку до 2040 года.

"Здесь учитывалась плотность расположения исторических памятников, тем самым были наложены ограничения на строительство. Будут предприняты серьезные шаги, особенно в центре города, с учетом бережного отношения к историческому и культурному наследию", - добавил он.

Отметим, что Кабинет министров утвердил "Генеральный план развития города Баку до 2040 года". В связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

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