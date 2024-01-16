Внесена ясность в вопрос о возможности снижения пенсионного возраста женщин в Азербайджане (Дополнено)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в повестку дня министерства не входит вопрос о снижении пенсионного возраста женщин.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Требования, связанные с трудовыми пенсиями, регулируются законодательством. Пенсионный возраст женщин поэтапно повышается", - сказал замминистра.

Отметим, что в прошлом году в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики за 2022 год предлагалось внести соответствующие изменения в закон Азербайджанской Республики "О трудовых пенсиях" в связи с установлением пенсионного возраста женщин в Азербайджане в 63 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!