Все пенсии в Азербайджане проиндексированы и повышены - замминистра (Дополнено)

Новость дополнена, добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 12:56)

БАКУ /Trend/ - Все пенсии в Азербайджане проиндексированы и повышены на 14,7 процента, согласно осуществленному в прошлом году переходу на единый метод индексации при повышении пенсий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

"Средний размер пенсий доведен до 436 манатов, средний размер пенсии по возрасту - до 467 манатов. В целом в прошлом году пенсионные выплаты составили 5,7 миллиарда манатов. Выплаты пособий были увеличены на 24 процента и охватили в общей сложности около 500 тысяч человек, 378 тысяч человек получили президентские пенсии. Среднемесячная сумма адресной государственной социальной помощи на семью составила 487 манатов", - сказал А.Алиев.

Отметим, что также назван рост среднемесячной номинальной заработной платы за первые 9 месяцев 2023 года. За это время среднемесячная заработная плата выросла на 11,2 процента. За первые 8 месяцев этот показатель составлял 11,3 процента. Процент увеличения среднемесячной заработной платы - это показатель, который используется при индексации пенсий.

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