Во время оккупации комплекс "Имарет" в Агдаме подвергся значительным разрушениям - итальянский эксперт

АГДАМ/Trend/ - Во время армянской оккупации памятники и здания комплекса "Имарет" в Агдаме подверглись значительным разрушениям.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал итальянский эксперт по восстановлению и послевоенным международным сценариям Алессандро Бьянки в ходе ознакомления с работами по рестоврации комплекса "Имарет" в Агдаме.

"За время армянской оккупации памятники и здания комплекса "Имарет" были сильно повреждены, некоторые полностью разрушены," - подчеркнул он.

Бьянки отметил, что в конце 70-х годов XX века (до оккупации) этот комплекс был реконструирован на основе исторической документации.

"Планируется максимально вернуть состояние памятника к временам, предшествовавшим оккупации. Что касается кладбища, то с этим у нас возникла проблема, потому что армяне разбросали большую часть надгробий. Мы изучаем решение, позволяющее исправить ситуацию. Здесь найдено много захоронений," - добавил он.

Бьянки также упомянул, что комплекс "Имарет" играет важную роль для сохранения исторического и культурного наследия региона.

Отметим, что одним из историко-архитектурных памятников, подвергшихся армянскому вандализму в Агдамском районе, является дворец основателя Карабахского ханства Панахали хана. Этот историко-архитектурный памятник, относящийся к XVIII веку, в отличие от распространенных на территории Азербайджана ханских дворцов, является образцом роскошного жилья. Дворец Панахали хана, как и другие культурно-исторические, религиозные памятники, находившиеся на оккупированных территориях, был осквернен захватчиками и подвергнут вандализму.

По соответствующему поручению Президента Ильхама Алиева началась работа по восстановлению комплекса "Имарет", где размещался дворец Панахали хана. 4 октября 2022 года главе государства была представлена подготовленная иностранными специалистами концепция восстановления комплекса и началась соответствующая работа. Согласно концепции, комплекс будет состоять из дворца Панахали хана, гробниц и Парка карабахских скакунов. После восстановления ханский дворец будет функционировать как интерактивный музей.

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